Era ricercato per furti in appartamento, arrestato 31enne. I carabinieri lo hanno fermato a Pandino e portato in carcere a Lodi.

Ricercato per furto

A finire in manette è stato S.V., 31enne italiano, residente in provincia di Cremona, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Repubblica di Milano lo scorso 22 gennaio in relazione alla condanna a due anni di reclusione e al pagamento di 800 euro di multa per più furti in appartamento commessi a Milano nel 2018.

I carabinieri della Compagnia di crema lo hanno fermato a Pandino e dopo averlo dichiarato in arresto lo hanno accompagnato in carcere a Lodi dove sconterà la pena.

