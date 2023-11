Ennesimo incidente, ancora feriti sulle strade

Ancora un brutto incidente sulle strade della Bassa bergamasca e dell'Alto cremasco, a poche ore dal grave incidente di Misano Gera d'Adda del primo pomeriggio di domenica. Nel tardo pomeriggio, pochi minuti prima delle 18, l'allarme è scattato sulla via Per Casirate a Rivolta d'Adda, al "bassa" che collega il centro dell'Alto Cremasco a Casirate d'Adda.

Schianto sulla Rivolta-Cassano, all'altezza della "bassa" per Casirate

L'incidente è avvenuto all'incrocio con la Strada provinciale 90 Rivolta-Cassano d'Adda, tra due automobili che trasportavano rispettivamente due coppie di settantenni lodigiani e una coppia di fidanzati di 24 e 25 anni, di Trezzano Rosa (Milano).

Stando a quanto emerso dai primi rilievi, l'auto su cui viaggiavano i quattro settantenni, una Skoda Yeti, stava svoltando a sinistra in direzione Lodi, quando si sono schiantati contro la Skoda Fabia dei due ragazzi diretti verso Cassano. Ancora da chiarire la dinamica esatta dello schianto, su cui stanno indagando i carabinieri di Pandino, intervenuti sul posto insieme a un corposo dispiegamento di ambulanze insieme a tre squadre dei Vigili del fuoco di Treviglio.

Tre persone in ospedale

Tre, secondo le prime informazioni, i feriti che hanno avuto bisogno di essere trasportati in ospedale, due in codice giallo (a Lodi e al San Raffaele di Milano) e uno in codice verde (a Treviglio). Sul posto anche tre ambulanze da Rivolta d'Adda e Paullo (Croce bianca) e da Trezzo, oltre ad un'automedica partita dall'ospedale di Treviglio.

Corposi i lavori per la rimessa in sicurezza della strada, sul posto il soccorso stradale Scaramuzza ed Mpm.