Eduscopio 2023, così il Don Milani supera il Galilei

Il «Galilei» di Caravaggio è il miglior liceo Linguistico della provincia. Di contro, perde però posizioni per quanto riguarda gli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate, facendosi scavalcare dal «Don Milani» di Romano.

Eduscopio 2023

E’ quanto emerge da Eduscopio (www.eduscopio.it), lo studio che ogni anno viene realizzato dalla Fondazione Agnelli, che aiuta i ragazzi delle medie e i loro genitori nella scelta della miglior scuola superiore. La ricerca fornisce i dati aggiornati sugli istituti che meglio preparano agli studi universitari o che facilitano maggiormente l’ingresso nel mondo del lavoro dopo il diploma. Per la nuova edizione di Eduscopio, diventato ormai un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Sono dati che quindi riguardano anche gli anni accademici durante la pandemia da Covid-19, che tanti disagi ha causato agli studenti.

I parametri di Eduscopio

Due i parametri analizzati da Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Nel primo caso, lo studio utilizza il parametro FGA, ovvero un indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% a ognuno dei due indicatori. Per gli istituti che invece preparano al mondo del lavoro si tiene invece conto dell’indice di occupazione (la percentuale degli occupati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma) oppure della Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato (la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito).

Ecco la classifica delle scuole nel raggio di 30 chilometri da Treviglio, suddivise per indirizzo.

Liceo Classico

Il «Weil» di Treviglio si conferma il secondo migliore della Provincia, sempre dietro il «Sarpi» di Bergamo. Pur avendo un indice Fga molto più basso rispetto all’anno scorso (74,78 contro 80,26), ha comunque ridotto il gap con il liceo orobico, distanziato di soli due punti. Più staccati ci sono il «Racchetti» di Crema (FGA 66,99) e il «Don Bosco» di Treviglio (che si conferma il primo dei paritari) con 61,84, entrambi in calo rispetto al 2022.

Liceo Scientifico

Grandi sorprese, a livello provinciale, in questa graduatoria, con l’«Amaldi» di Alzano Lombardo (82,11) che balza intesta superando il «Lussana» di Bergamo (82,07). C’è poi il crollo del «Mascheroni» di Bergamo (78,85) che viene sorpassato dal «Federici» di Trescore Balneario (79,18). E poi, la sorpresa del «Galilei» di Caravaggio (crollato al 72,22 rispetto l’81,75 del 2022), che deve cedere il passo al «Don Milani di Romano (73,83) e anche al «Racchetti» di Crema (73,24). Più staccate le paritarie con il «Don Bosco» di Treviglio (61,62), che è però sempre davanti allo statale Pacioli di Crema (52,28), mentre il «Facchetti» di Treviglio è l’ultimo della classifica con (39,82).

Scienze applicate

Il «Mascheroni» di Bergamo si prende la rivincita (79,14) confermandosi primo nell’indirizzo Scienze Applicate, seguiti sempre dai concittadini del «Lussana» (77,9). In terza posizione sale invece il «Federici» d Trescore (76,28), che supera l’«Amaldi» di Alzano (74,69) e l’«Einaudi» di Dalmine (68,87), scesi di diverse posizioni. Così come il «Maironi» di Presezzo che era terzo nel 2022 e che con un indice Fga di 73,3 è finito anche dietro il «Galilei» di Crema (73,74). A seguire il «Don Milani» di Romano (71,14) e il «Galilei» di Caravaggio (70,05). Più in basso, infine, il «Don Bosco» di Treviglio con 55,81.

Liceo Linguistico

Il «Galilei» di Caravaggio si prende la sua rivincita nell’indirizzo Linguistico. Il liceo caravaggino conquista il primo posto in provincia con un Fga di 69,58, scalzando il «Don Milani» di Romano, che segue comunque ravvicinato con 68,54. Terzo posto per il «Falcone» di Bergamo (67,69), davanti al «Weil» di Treviglio (66,82). Tra le paritarie, lo «Shakespeare» di Crema ha ottenuto 54,04, mentre il «Facchetti» di Treviglio è penultimo con 41,24.

Liceo Scienze Umane

Il «Don Milani» si conferma quinto a livello provinciale (62,07, in leggero calo rispetto al 63,64 del 2022), mentre l’«Oberdan» di Treviglio, pur restando penultimo nella bergamasca, ha migliorato il suo Fga (55,86 contro 53,79). Buono il punteggio per il «Munari» di Crema con 66,9).

Liceo Economico Sociale

Come l’anno scorso, per l’«Oberdan» va meglio nell’indirizzo Economico Sociale (54,51), sempre dietro al «Munari» di Crema (57,59) e davanti al «Don Milani» di Romano (crollato dal 53,79 del 2022 al 46,49 di quest’anno).

Liceo Artistico

A primeggiare in provincia di Bergamo è il paritario «Fantoni» di Bergamo (70,56), seguito da un’altro istituto privato «La Traccia» di Cacinate (66,93). A seguire c’è il «Weil» di Treviglio (65,52). Per il «Munari» di Crema, infine, un indice Fga di 60,78.

Indirizzo Tecnico-Economico

Per quanto riguarda gli istituti (non licei) che preparano agli studi universitari, nell’indirizzo Tecnico-Economico l’«Oberdan» di Treviglio è il migliore della Bassa (sesto in provincia), con un FGA di 54,45. A seguire ci sono il «Rubini» di Romano (48,18) e il «Pacioli» di Crema (48,13).

Indirizzo Tecnico-Tecnologico

In questo indirizzo, le scuole del territorio si sono classificate nella parte bassa della classifica. Il «Cantoni» di Treviglio ha ottenuto un Fga di 54,81, precedendo di poco i concittadini dell’«Archimede» con 54,24. Meglio le cremasche, con il «Pacioli» a 67,8 e il «Galilei» a 55,38.

Tecnico-Economico

Passando alle scuole che permettono l’inserimento nel mondo del lavoro, nell’indirizzo Tecnico-economico la scuola migliore della provincia è anche per quest’anno il «Rubini» di Romano con un indice di occupazione di 77,63. Riguardo le altre scuole del territorio, più staccati ci sono il «Pacioli» di Crema con 61,33, che ha superato l’«Oberdan» di Treviglio con 58,81. A seguire lo «Zenale e Butinone» di Treviglio (58,14) e lo «Sraffa» di Crema (54,29).

Tecnico-Tecnologico

Nell’indirizzo Tecnico-Tecnologico, al terzo posto a livello provinciale c’è l’«Archimede» di Treviglio con 73,42. Di poco sotto il «Galilei» di Crema con 69,62. Scorrendo la graduatoria, ci sono poi il «Cantoni» di Treviglio con 57,8, il «Munari» di Crema con 53,49, lo «Zenale e Butinone» di Treviglio con 47,82 e, infine, il «Pacioli» di Crema con 37,99.

Professionale-Servizi e Industria e Artigianato

Tre le scuole del territorio interessate dall’indirizzo Professionale Servizi. La migliore è anche per quest’anno lo «Sraffa» di Crema, con un indice di occupazione di 57,9. Più staccato, con 51,64, il «Cantoni» di Treviglio, mentre sul fondo della classifica c’è il «Rubini» di Romano con 45,78 (dato però in risalita rispetto al 43,25 del 2022). Nel Professionale-Industria e Artigianato solo una la scuola coinvolta nella zona Bassa Bergamasca-Alto Cremasco: è il «Marazzi» di Crema con un indice di 62,75.