È Silvia Seghezzi la nuova Primaria di Medicina Nucleare

Laurea e specializzazione in Medicina nucleare con lode e una lunga esperienza in diagnostica neurologica molecolare, per lo studio delle malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. È la dottoressa Silvia Seghezzi, 40enne di Romano di Lombardia, la nuova Primaria di Medicina Nucleare dell'Asst Bergamo Ovest. Sostituisce il dottor Edoardo Facchi, che è andato in pensione. La nomina da parte del direttore generale dell'Asst Peter Assembergs è arrivata questa mattina, dopo la vittoria al concorso per la direzione del Reparto che ha sede a Treviglio.

Chi è la dottoressa Seghezzi

La dottoressa Seghezzi, 40enne, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Milano nel 2007 con il punteggio di 110 e lode e si è specializzata in Medicina Nucleare, nella stessa facoltà, nel 2012, sempre col massimo dei voti e la lode (70/70 e lode).

Dopo una brevissima esperienza all’ASST Santi Paolo e Carlo, nell’aprile 2013 vince un avviso a tempo determinato nella nostra Medicina Nucleare, dove si forma e cresce professionalmente, vincendo il concorso di ruolo ed ora quello per la Direzione dell’UO stessa. Negli ultimi dieci anni ha erogato personalmente oltre 14.000 prestazioni di Medicina Nucleare (PET oncologiche e neurologiche, scintigrafie cardiologiche e tradizionali).

La collaborazione con il Fatebenefratelli di Brescia

A Treviglio è referente qualità del reparto, membro della Breast unit aziendale, del Gruppo multidisciplinare Oncologico ed è Dirigente medico con un incarico di Alta Specializzazione per la diagnostica neurologica molecolare nella quale vanta una collaborazione con l’IRCCS Centro San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli di Brescia.

La diagnosi delle malattia degenerative

Nel suo servizio, oltre ad occuparsi della diagnostica scintigrafica generale e cardiologica, della MOC-Dexa, della PET/CT anche con fluorocolina per la patologia prostatica e dell’ambulatorio della terapia degli ipertiroidismi, segue personalmente tutta la diagnostica neurologica integrata per lo studio delle malattie neurodegenerative (Alzheimer e Morbo di Parkinson).