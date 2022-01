E' morto il prete più anziano della Diocesi di Cremona, don Cesare Perucchi

Chiesa

Dal 1951 al 1963 era stato vicario parrocchiale di Antegnate

Avrebbe compiuto 95 anni il prossimo giugno, ed era ormai il sacerdote più anziano della Diocesi di Cremona. Don Cesare Perucchi, storico vicario di Antegnate per ben dodici anni, è morto nella notte tra mercoledì e giovedì, nella casa di riposo della fondazione "La Pace" di Cremona.

Addio a don Cesare Perucchi

Classe 1927, è stato sepolto nel cimitero di Bordolano, comunità di cui è stato parroco per 36 anni e che ieri lo ha salutato per l'ultima volta durante il funerale, cui ha preso parte anche il vescovo Antonio Napolioni.

Per dodici anni ad Antegnate

Nato a Soresina, don Cesare era stato ordinato sacerdote nel 1950. Dopo un anno a Robecco d’Oglio, è stato per 12 anni, dal 1951 al 1963, vicario parrocchiale ad Antegnate. Dal 1963 al 1974 ha poi guidato come parroco la comunità di Alfiano, per poi approdare proprio a Bordolano. Qui il 12 marzo 1974 è cominciata la sua più lunga esperienza pastorale, come parroco, e a Bordolano è rimasto anche dopo il congedo per raggiunti limiti d’età, nel 2010. Da alcuni mesi era ricoverato nella Rsa cremonese.