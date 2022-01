E' morto Giuseppe Bentivoglio, titolare dell'allevamento suinicolo Seralba

Lutto

Lo piangono le comunità di Sergnano e Cassina de' Pecchi, dove era stato anche vicesindaco e presidente della sezione locale Avis.

Addio a Giuseppe Bentivoglio, 79 anni, che a Sergnano era titolare dell'allevamento suinicolo Seralba.

Addio a Giuseppe Bentivoglio

Classe 1943, se ne è andato improvvisamente venerdì scorso e la notizia della sua scomparsa ha gettato nel lutto due comunità, perché seppur residente a Cassina de' Pecchi, Giuseppe era molto conosciuto anche a Sergnano, dove gestiva l'allevamento situato sulla Sp 55, al confine con la frazione capralbese di Campisico.

"Ho avuto l'occasione di conoscerlo quando lavoravo nel settore zootecnico, alla Cargill spa, azienda della quale Bentivoglio era cliente - ha commentato il vicesindaco di Sergnano Pasquale Scarpelli - Era una persona di grandi capacità imprenditoriali, la cui ampia visione gli ha permesso di dare vita a un allevamento di primo ordine, conosciuto non solo territorialmente, ma anche a livello regionale e nazionale. Aveva creato un bell'ambiente di lavoro e sapeva lavorare con i dipendenti, che parlandoci dimostravano di essere soddisfatti del proprio posto e questo è un aspetto molto importante della vita lavorativa".

Volontario e presidente Avis

Laureato in ingegneria, nel paese in cui viveva Giuseppe è stato attivo politicamente e nel volontariato, come testimoniato dall'esperienza da presidente della sezione locale dell'Avis. Più di mezzo secolo fa, il 3 novembre 1965, un gruppo di donatori di sangue del paese decise che era venuto il momento di dare a Cassina de' Pecchi una sede Avis tutta sua. A rappresentare i membri originari fu proprio Giuseppe, primo presidente di una realtà locale attiva ancora oggi.

L'esperienza politica

Oltre a quella di presidente del gruppo di donatori di sangue, preziosa la sua esperienza nella macchina amministrativa, come vicesindaco del Comune, negli anni Settanta del secolo scorso.

Appresa la notizia della sua scomparsa, è stata proprio l'attuale sindaca di Cassina de' Pecchi, Elisa Balconi, a ricordare l'amato concittadino, con un messaggio di cordoglio divulgato a mezzo social.

"E' con profonda commozione che comunico alla cittadinanza la notizia della scomparsa di Giuseppe Bentivoglio, che è stato vicesindaco del nostro Comune negli anni Settanta, conosciuto e stimato, oltre che per l’impegno politico, anche per il suo impegno per lo sport cassinese - ha scritto - Alla moglie Daniela, alle figlie Silvia e Claudia e a tutti i suoi congiunti giungano le più sentite condoglianze da parte dell'Amministrazione".

I funerali si sono svolti martedì a Cassina de' Pecchi, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice.