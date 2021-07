Due vincitori per il concorso Rivolta in fiore

Farmacia Damioli e Curt di Vachi trionfano nel concorso Rivolta in fiore.

Rivolta in fiore

La farmacia Damioli di in piazza Vittorio Emanuele III e la Curt di Vachi, Corte Lunga di piazza Ferri i cui residenti hanno partecipato in gruppo, hanno trionfato al concorso promosso dall'associazione Università del BenEssere. La commissione composta dal sindaco Fabio Calvi, dalla presidente dell'Università del BenEssere Clara Vismara e dall'esperta in composizioni floreali Francesca Vacquin, ha decretato la vittoria ex equo. La premiazione si è svolta domenica scorsa alle 20, alla presenza di quasi tutta la Giunta, in sala Papa Giovanni XXIII dove per l'occasione è stata allestita una mostra floreale con le opere degli allievi adulti e bambini del corso di pittura decorativa organizzato dal sodalizio. Molte sono state realizzate a distanza durante la pandemia, allo scopo di guardare oltre il dolore e la tristezza e trasmettere speranza e un messaggio positivo.

TORNA ALLA HOME