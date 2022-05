Due nuovi casi positivi al vaiolo delle scimmie in Lombardia: "Da cluster internazionali"

Due nuovi casi positivi al vaiolo delle scimmie in Lombardia. Si tratta di pazienti che si sono rivolti all'Ospedale Niguarda di Milano e la cui positività è stata diagnosticata dai laboratori del San Matteo di Pavia.

Due nuovi casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia

Entrambi i casi - fa sapere l'assessorato al Welfare - sono riconducibili a cluster internazionali. Entrambi i pazienti sono ora in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti. Con i due nuovi pazienti segnalati questa sera, salgono a 5 i casi riscontrati finora in Lombardia.

Tracciamento in corso

Per diversi casi accertati è stato appurato che i positivi siano stati contagiati durante viaggio all'estero e probabilmente il virus potrebbe essere dello stesso ceppo di quelli che si stanno rilevando da giorni anche in altre parti d'Europa come Germania, Portogallo e Spagna.

Per i casi di positività è in corso ora un tracciamento dei contatti allo scopo di risalire alla causa e prevenire il diffondersi di questo virus che, seppur non letale o contagioso come il Covid, resta un problema.