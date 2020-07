Due infortuni sul lavoro in meno di un’ora, in ospedale un 20enne e un 34enne

Due infortuni sul lavoro nel giro di pochi minuti e a pochi chilometri di distanza uno dall’altro. E’ successo ieri pomeriggio, 23 luglio, nel Cremasco. I due operai, un 20enne e un 34enne sono stati ricoverati entrambi in codice giallo.

Infortunio a Palazzo Pignano

Il primo infortunio è avvenuto intorno alle 14.45 a Palazzo Pignano in un’azienda di via deiSalici A restare ferito un 34enne che è stato soccorso in codice rosso. Sul posto un’ambulanza della Croce verde di Crema, insieme ai Vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di Crema. Viste le condizioni dell’operaio, però, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Bergamo che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano.

Infortunio a Spino d’Adda

Pochi minuti dopo, erano circa le 15.10 un altro infortunio a pochi chilometri di distanza, a Spino d’Adda. L’incidente questa volta è avvenuto in un’azienda di via degli Artigiani e ha coinvolto un ragazzo di 20 anni. Sul posto la Croce bianca di Rivolta che lo ha trasportato in ospedale al San Matteo di Pavia in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema.

