Due gravi incidenti nel Cremasco: un motociclista 34enne e una coppia di anziani in gravi condizioni

Un pomeriggio da dimenticare sulle strade del Cremasco. Ieri pomeriggio, domenica 24 settembre, due gravi incidenti hanno coinvolto un 34enne di Trigolo e una coppia di Rivolta, di 82 e 80 anni, tutti ricoverati in gravi condizioni.

Schianto a Sergnano, grave motociclista

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri, 24 settembre, in via Marconi a Sergnano. Lo schianto, che ha coinvolto una Volkswagen Golf e una moto, condotta da un 34enne di Trigolo, è avvenuto intorno alle 18.45. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Crema e un'automedica in codice rosso.

Le condizioni del 34enne, però, sono parse subito gravi ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso in codice rosso. Il 34enne è stato quindi trasportato d'urgenza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche la Polstrada di Crema per i rilievi del caso.

Schianto frontale in via Milano

Il pomeriggio di ieri, domenica, aveva già fatto registrare un altro brutto incidente questa volta a Crema, in via Milano. Qui, intorno alle 16.30, uno schianto tra una Fiat Punto e una Jaguar ha visto coinvolte tre persone: due uomini di 82 e 72 anni e una donna di 80. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto due ambulanze della Croce rossa di Crema e Verde di Crema in codice rosso e i Vigili del fuoco di Crema insieme alla Polizia locale.

Grave una coppia di Rivolta

Un frontale violento che ha visto la Jaguar, condotta dal 72enne, concludere la sua corsa contro un pannello pubblicitario mentre la Fiat Punto è rimasta al centro della carreggiata completamente distrutta. A bordo, due coniugi di Rivolta d'Adda, entrambi trasportati in codice rosso all'ospedale di Crema. Le loro condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.