Due furti al bar in pochi giorni, denunciato il ladro

Due furti in pochi giorni in un bar di Bagnolo, denunciato il ladro: è un italiano con precedenti di polizia a carico.

Doppio furto al bar

La prima volta si è portato via delle bottiglie di liquori, mentre il secondo tentativo è fallito e si è dovuto dare alla fuga. A inchiodarlo sono state le immagini della videosorveglianza presenti nel bar preso di mira tra il 15 e il 18 febbraio. A ricostruire l'accaduto sono stati i carabinieri di Bagnolo dove il titolare del bar derubato si è recato per sporgere denuncia.

Ruba bottiglie di alcolici

Il titolare ha raccontato che la sera del 15 febbraio uno sconosciuto era entrato nel suo locale e aveva rubato alcune bottiglie di liquore per un

valore di circa 100 euro. Non si era accorto di quanto accaduto, ma, quando ha notato che mancavano delle bottiglie, ha verificato il furto

attraverso le immagini delle telecamere interne del locale.

Sfuma il secondo colpo

Qualche giorno dopo, la sera del 18 febbraio, mentre si trovava ancora all’interno del suo locale per le pulizie, gli è arrivato sul telefono

l’allarme di intrusione nel saletta adibita a deposito e una volta entrato ha sorpreso un uomo che alla sua vista è fuggito sul retro dell’attività commerciale. Ha provato a inseguirlo, ma il fuggitivo è salito su un’auto e è scappato. Questa volta, però, il ladro non era riuscito a portarsi via nulla e se n'era andato a mani vuote.

Denunciato dai carabinieri

Il proprietario ha fornito ai carabinieri le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza interne del locale che hanno permesso di accertare che il furto e il tentativo di furto di tre giorni dopo erano stati commessi dalla stessa persona. I militari hanno verificato che l’uomo ripreso dalle telecamere era un noto pregiudicato residente in un altro Comune, ma ben conosciuto dai militari.

Hanno quindi preparato un fascicolo fotografico che hanno mostrato alla vittima che ha riconosciuto proprio quell’uomo come l’autore del

secondo tentativo di furto. Per questo il ladro è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e tentato furto.