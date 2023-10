Due furgoni rubati recuperati dai carabinieri

Due furgoni rubati sono stati recuperati la scorsa notte dai carabinieri ad Agnadello e restituiti ai legittimi proprietari.

Due furgoni rubati recuperati ad Agnadello

La notte del 22 settembre i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei

furti hanno individuato e recuperato due furgoni rubati quella stessa notte. Verso le 9.30, in piazza Castello ad Agnadello, i carabinieri hanno notato la presenza di un furgone non conosciuto, regolarmente parcheggiato. I militari si sono insospettiti e hanno effettuato un controllo in banca dati e il mezzo è risultato rubato quella notte in provincia di Milano. Il veicolo, che non aveva niente a bordo, è stato restituito immediatamente al proprietario.

Un'altra pattuglia, anche questa coinvolta in controlli mirati sul territorio, ha notato invece un furgone con l'apertura forzata lungo la So 472, sempre ad Agnadello. Contattato il proprietario, ha confermato che era stato rubato quella notte dopo che lo aveva parcheggiato in una

via del paese. Il furgone, che conteneva varia attrezzatura da lavoro, è stato recuperato e restituito al proprietario del mezzo.