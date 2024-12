Due denunciati per guida in stato di ebbrezza la notte della vigilia e quella di Natale

Ubriachi alla guida la notte della Vigilia e quella di Natale, perdono la patente a seguito dei controlli stradali dei carabinieri della Radiomobile di Crema. Per uno di loro è scattato anche il sequestro dell’auto.

Fermato la vigilia di Natale a Dovera: viaggia con un tasso alcolico quattro volte il consentito

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 52 anni la notte del 24 dicembre, verso le 3. La pattuglia della Radiomobile si trovava sulla Sp 415 nel Comune di Dovera per il normale servizio di controllo del territorio e i militari hanno fermato un’auto con il solo conducente a bordo che sbandava vistosamente. Durante l’identificazione, i militari hanno capito che l’uomo non era nelle condizioni di guidare. Sottoposto al test dell’etilometro, ha evidenziato un valore di 1,90 g/l, quasi quattro volte il valore consentito. Avuto il riscontro del suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, i carabinieri hanno denunciato il 52enne, la sua patente è stata immediatamente ritirata e l’auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

Ubriaco alla guida a Natale a Crema

Sempre i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 22 anni. La notte di Natale verso le 4, la pattuglia della Radiomobile si trovava a Crema per il normale servizio di controllo del territorio e, nel quartiere di Ombriano, i militari hanno fermato un’auto con il solo conducente a bordo che non aveva una condotta di guida regolare. Durante l’identificazione, i militari hanno sentito provenire dall’abitacolo un forte odore di alcol e hanno accertato che l’uomo aveva bevuto più del dovuto. Sottoposto al test dell’etilometro, ha evidenziato un valore di 1,40 g/l, quasi il triplo del valore consentito. Avuto il riscontro del suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, i militari hanno denunciato il 22enne all’Autorità Giudiziaria e la sua patente è stata immediatamente ritirata, mentre l’auto, di proprietà di altra persona, è stata affidata al proprietario.