Due ciclisti investiti, in ospedale un 32enne e una 62enne

Due ciclisti investiti nelle ultime ore, in ospedale sono finiti un 32enne e una 62enne. L'intervento del 112 a Verdellino e Rivolta.

Ciclista investito a Verdellino

Era da poco passata l'1 di questa notte, 24 giugno 2021, quando un 32enne è stato investito in bicicletta mentre si trovava in Piazza Affari a Zingonia. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce bianca di Boltiere in codice giallo. Una volta soccorso il 32enne è stato trasferito in ospedale al vicino Policlinico San Marco di Zingonia in codice giallo.

Donna investita a Rivolta

Un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta è, invece, intervenuta alle 6.30 di questa mattina in via Ariosto a Rivolta in seguito all'investimento di una donna di 62 anni che percorreva la strada in bicicletta. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema. Per la donna è stato disposto il trasferimento in ospedale a Lodi in codice giallo.