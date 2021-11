Due auto rubate in fuga, i carabinieri le intercettano e ne recuperano una

Agnadello

La "Giulietta" è stata recuperata a Truccazzano, la seconda vettura invece ha fatto perdere le proprio tracce.

Due auto in fuga dai carabinieri, non rispettano l'Alt e ingaggiano un inseguimento: erano rubate. E' successo durante il fine settimana lungo la Sp 14 all'altezza di Agnadello. E' lì che i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Crema hanno intimato l'Alt a due auto che procedevano in colonna a distanza molto ravvicinata.

Due auto rubate in fuga

Insospettiti dal modo di procedere delle due Alfa Romeo i carabinieri hanno intimato ai conducenti di fermarsi, ma questi non ne hanno voluto sapere e hanno accelerato dandosi alla fuga in direzioni opposta. I militari dell'Arma si sono quindi lanciati all'inseguimento di una delle due auto, un'Alfa Romeo Giulietta, fino a Truccazzano dove i quattro che si trovavano a bordo hanno deciso di abbandonare l'auto in un campo riuscendo a dileguarsi con il favore del buio.

Nessuna traccia della seconda auto

Nel frattempo la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Crema aveva informato tutte le auto presenti sul territorio della seconda autovettura che avendo preso una direzione opposta a quella fermata, era riuscita scappare. Nonostante l’immediato intervento delle altre pattuglie in circuito, le ricerche non hanno portato a nulla.

L’auto recuperata invece è stata sottoposta ai controlli ed è risultata rubata a Segrate l’11 novembre scorso. L’autovettura, terminati tutti gli accertamenti, è stata poi restituita legittimo proprietario.