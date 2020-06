Due auto a fuoco: ombra del piromane FOTO

Due veicoli divorati dalle fiamme a Casaletto Vaprio. Non è la prima volta che la zona è al centro di episodi di questo tipo, l’ombra del piromane si allunga.

Prima il furgone

Pompieri al lavoro, nella notte fra domenica e lunedì 8 giugno. Due autoveicoli sono andati a fuoco. L’allarme è scattato dopo l’1 di notte, quando un furgone parcheggiato in piazza Rimembranze (davanti alla stazione) è andato a fuoco. I Vigili del fuoco si sono precipitati sul posto, mettendo in sicurezza la zona, ma senza riuscire a salvare il veicolo ormai consumato dalle fiamme. Qualche minuto dopo, un episodio simile in via della Speranza, dove una Ford Focus ha subito una sorte analoga.

Colpita anche un’auto

Pochi minuti e un nuovo rogo, in via della Speranza, ha richiesto l’intervento dei pompieri. Una Ford Focus ha preso fuoco mentre si trovava ricoverata regolarmente negli stalli di un parcheggio normalmente utilizzato dai residenti e dai clienti dei bar vicini. Sul posto si sono presentati anche i carabinieri di Vailate, per gli opportuni rilievi.

Filone di combustioni

Considerati i precedenti roghi nella zona, si rafforza l’ipotesi che dietro a questo e agli altri crimini vi sia la mano di un piromane. Magari lo stesso che da quasi un lustro torna a colpire, sempre nel periodo estivo. Unica costante, la complicità del buio. Dal 2015 a oggi si contanto infatti una dozzina di mezzi dati alle fiamme, fra auto e furgoni. Si annoverano anche due roghi alla piazzola ecologica di Casaletto e altrettanti nei campi. Fra gli incendi sospetti il più grave è stato senza dubbio quello alla cascina Colombara, che a luglio 2018 ha visto bruciare il fienile e alcuni mezzi agricoli.

TORNA ALLA HOME