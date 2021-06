Droga, tre arresti a Rivolta e Vailate

I carabinieri di Rivolta d’Adda e Vailate, insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Crema, hanno arrestato tre giovani per spaccio di droga e per essere entrati in Italia senza documenti.

Fuggono all'alt, fermati

Ai tre arrestati, cittadinanza marocchina, di età compresa tra i 21 ed i 24 anni, i carabinieri avevano intimato l'alt mentre viaggiavano a bordo di una Volkswagen Passat, ma al posto di fermarsi sono fuggiti dal posto di blocco. Una fuga che è durata poco: sono stati subito rintracciati e perquisiti. I giovani, due dei quali sono risultati essere in Italia illegalmente, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina e 30 gr di eroina che i militari hanno posto sotto sequestro. Dalla sostanza sequestrata gli spacciatori avrebbero ricavato circa 75 dosi, per un valore di circa tremila euro sul mercato dello spaccio.