Droga in auto e in casa, due giovani arrestati

In uno zainetto sull'auto in cui viaggiavano c'erano 1,2 chilogrammi di hashish in panetti e nelle rispettive abitazioni è stata trovata droga - hashish, marijuana e cocaina - per oltre 12 chili, due giovani arrestati a Rho lunedì dalla Polizia stradale di Olgiate Olona durante un posto di blocco fuori dalla barriera autostradale. Si tratta di N. S., 21 anni, residente a Mozzanica, e N. C., 22 anni, di Trescore Cremasco.

Fermati a un posto di blocco, spunta la droga: due giovani arrestati

Due giovani arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sull'auto in cui viaggiavano, usciti dal casello autostradale di Rho, lunedì la Polizia stradale di Olgiate Olona durante un posto di blocco hanno scovato, celati in uno zaino sui sedili posteriori diversi panetti di hashish per un peso di 1,2 chilogrammi, oltre a 500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Le successive perquisizioni domiciliari, eseguite dopo il fermo dei due giovani, hanno permesso alla forze dell’ordine di scovare e porre sotto sequestro oltre dodici chilogrammi di stupefacente, tra hashish, marijuana e cocaina. I due sono stati tratti in arresto e condotti nel carcere milanese di San Vittore per l'interrogatorio di convalida.

Traditi dal nervosismo durante il controllo

I due giovani sono stati fermati dagli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Olgiate Olona lunedì, durante un ordinario servizio di vigilanza sull’Autostrada dei Laghi A8, nel Comune di Rho. Sono transitati alla barriera di Rho, alle porte di Milano, diretti a nord. Alla guida dell’auto, una "Volkswagen T-Roc" presa a noleggio, c’era il 21enne di Mozzanica, con lui un 22enne rumeno di Trescore Cremasco, entrambi incensurati. Fin dai primi istanti i due soggetti hanno mostrato un particolare stato di agitazione, palesando l’intenzione di terminare il controllo quanto prima. Tale comportamento ha destato fondati sospetti negli operatori di Polizia, che hanno approfondito le verifiche, rinvenendo all’interno dell’autovettura circa 1,2 chilogrammi di sostanza stupefacente, hashish, ed una somma di denaro contante di circa 500 euro.

Scattate le perquisizioni domiciliari

Dopo rapidi accertamenti, il personale della Polizia stradale, ha provveduto ad effettuare una perquisizione domiciliare nelle abitazioni dei due soggetti, residenti nelle province di Bergamo e Cremona, che portava al rinvenimento di ulteriore ingente quantità di sostanze psicotrope, hashish, marijuana e cocaina, per un totale di oltre 12 chilogrammi. Gli agenti hanno rinvenuto anche una pistola scacciacani con relativo munizionamento a salve, priva di tappo rosso, un machete, bilancini di precisione, coltelli a serramanico ed a farfalla e una macchina per il confezionamento delle dosi di sostanza illecitamente detenuta. I due giovani sono stati posti in arresto per il reato in concorso di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Milano, sono stati condotti nella Casa Circondariale "Francesco Di Cataldo" (San Vittore) di Milano.