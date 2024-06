Droga e alcol alla guida, ritirate due patenti

Notte di controlli a Rivolta d’Adda e Pandino, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno segnalato un uomo alla Prefettura per droga e un altro è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Due le patenti ritirate.

Notte di controlli: in moto con la droga

Notte di controlli nel cremasco, con una denuncia e una segnalazione alla Prefettura e due patenti ritirate. Nel particolare, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un 24enne, residente in provincia di Milano, procedendo al contestuale ritiro della sua patente di guida. Nella serata del 28 giugno, verso le 22.15, una pattuglia della Radiomobile si trovava a Rivolta d’Adda per il normale pattugliamento del territorio e, sulla SP 4, ha fermato un motociclo, identificando il conducente. Quest’ultimo era particolarmente nervoso e irrequieto e i militari gli hanno trovato un

involucro in cellophane contenente 11 grammi di hashish. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il 24enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga. Tenuto conto che aveva la disponibilità di un veicolo a motore, i militari hanno anche proceduto all’immediato ritiro della sua patente di guida.

Alla guida ubriaco, denunciato

Inoltre, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 27 anni. La notte 29 giugno, poco dopo le 4, la pattuglia della Radiomobile si trovava a Pandino per il normale servizio di controllo del territorio e, in una via centrale del paese, ha fermato un’auto con il solo conducente a bordo che non aveva una condotta di guida lineare. Durante l’identificazione, i militari hanno sentito provenire dall’abitacolo un forte odore di alcol e hanno accertato che l’uomo aveva difficoltà nel parlare.

Sottoposto al test dell’etilometro, ha evidenziato un valore di oltre 2,30 g/l, quasi cinque volte il consentito. Avuto il riscontro del suo stato di alterazione psicofisica durante la guida, tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, i Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato il 27enne all’autorità giudiziaria, la sua patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo, di proprietà di terzi, è stato affidato a una persona in grado di guidare.

