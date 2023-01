Condannato per guida in stato di ebbrezza, arrestato dai carabinieri

Doveva scontare una condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato dai carabinieri di Pandino.

Arrestato un 48enne

I militari della stazione pandinese lo hanno raggiunto nel pomeriggio del 27 gennaio notificandogli l'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Lodi. In carcere è finito un cittadino italiano di 48 anni, con precedenti di polizia a carico. Dovrà scontare una pena a otto mesi di reclusione relativa alla condanna emessa dal Tribunale di

Lodi nel 2018, divenuta ora esecutiva, per una guida in stato di ebbrezza avvenuta nell’ottobre del 2017.

Guidava ubriaco

Il 48enne, a metà ottobre del 2017, di pomeriggio, era stato fermato dai Carabinieri della Radiomobile di Lodi a Boffalora d’Adda (Lo) ed era stato denunciato perché sorpreso alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcolici. Il controllo dei valori effettuato in ospedale aveva evidenziato un tasso pari a 2,65 g/l e, di conseguenza, aveva rimediato la denuncia e la sua auto era stata sequestrata ai fini della confisca.

Senza assicurazione e patente già sospesa

In quell'occasione i militari avevano anche accertato che l’uomo guidava nonostante la sua patente fosse stata sospesa nel 2016,

per un anno e mezzo, sempre per avere violato l’articolo 186 del codice della strada, ovvero per una precedente guida in stato di ebbrezza, e avevano verificato che il suo veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Per entrambi i motivi era stato sanzionato

amministrativamente. Nel 2018 era intervenuta la condanna a otto mesi presso il Tribunale di Lodi e a fine del 2018 la condanna era diventata definitiva.

Ora è in carcere

La Procura di Lodi ha ora emesso l’ordine di carcerazione per la pena da scontare, disponendo l’accompagnamento dell’uomo in carcere. Per questo motivo il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Pandino, competenti per territorio sul luogo di residenza dell’uomo, che hanno rintracciato il 48enne nella sua abitazione e lo hanno arrestato, accompagnandolo al carcere di Lodi.