Doveva scontare una condanna per estorsione, arrestato un 39enne

Per anni ha estorto denaro ai familiari minacciandoli, ma loro l'hanno denunciato e ora la condanna è diventata definitiva.

Estorceva denaro ai familiari

Il pomeriggio del 30 marzo i carabinieri della Stazione di Pandino hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona, un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia a carico. L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione relativa a una condanna per estorsione intervenuta nel 2022 da parte del Tribunale di Cremona, confermata nel 2023 in appello e ora divenuta definitiva ed esecutiva.

La denuncia nel 2020

L’uomo era stato denunciato dai familiari nel 2020 a seguito di continue richieste di denaro ai parenti, anche con atteggiamenti violenti e

prevaricatori. Nel corso del tempo aveva preteso molto denaro che gli era sempre stato concesso, ma le richieste erano diventate sempre più

onerose e insostenibili. E una mattina del luglio 2020, aveva preteso in maniera aggressiva altro denaro, minacciando i familiari di ritorsione se non li avesse avuti. Gli erano state date alcune centinaia di euro, ma le riteneva insufficienti e aveva avuto un’accesa discussione con i familiari, danneggiando anche degli arredi del giardino della casa.

La condanna e il carcere

Dopo la denuncia, il Tribunale di Cremona ha emesso la condanna nel 2022 per i fatti commessi e accertati. A seguito della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che ha confermato quanto deciso in primo grado, la sentenza è divenuta irrevocabile e l’Ufficio esecuzioni Penali di Cremona ha emesso l’ordine di carcerazione per la pena da scontare, trasmettendo il provvedimento ai Carabinieri della Stazione di Pandino, competenti per territorio sul luogo di residenza del 39enne, che lo hanno rintracciato e arrestato, accompagnandolo al carcere di Lodi.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h