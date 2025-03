Dote Sport 2025, si può inoltrare la domanda fino al 16 aprile

Anche quest'anno Regione Lombardia sostiene l'attività sportiva dei più piccoli. Da ieri, 18 marzo 2025, è infatti possibile presentare la domanda per accedere al contributo della "Dote Sport 2025".

Dote Sport 2025

La Dote Sport è un contributo offerto dalla Regione Lombardia per sostenere le famiglie nelle spese per l'attività sportiva dei figli di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Sarà possibile inoltrare la domanda fino alle 16 del 16 aprile 2025. Le famiglie interessate possono presentare la richiesta del contributo attraverso il portale di Regione Lombardia.

La misura, messa in campo dal Sottosegretario Federica Picchi, dispone di una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro, ed è rivolta ai nuclei famigliari residenti in Lombardia da almeno cinque anni e con un ISEE fino a 20.000 euro (elevato a 30.000 euro in caso di presenza di un minore con disabilità). L’agevolazione prevede un contributo di 100 euro per ciascun minore, destinato a coprire le spese di iscrizione a corsi sportivi della durata minima di sei mesi nell’anno sportivo 2024/2025.

“Con la misura Dote Sport 2025, Regione Lombardia desidera garantire a tutti i giovani lombardi l’opportunità di praticare attività sportiva, riducendo gli ostacoli economici e promuovendo il valore educativo dello sport - ha commentato il consigliere regionale Alberto Mazzoleni - Un impegno concreto per avvicinare i ragazzi a uno stile di vita sano e alla crescita personale attraverso lo sport”.

Aperti i termini per le richieste

Un’attenzione particolare è riservata ai nuclei con minori con disabilità, ai quali è destinato il 10% della dotazione finanziaria. Inoltre, per le famiglie con almeno tre figli, è prevista la possibilità di ottenere fino a due doti. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile dal sito ufficiale della Regione Lombardia.

“Lo sport è un diritto per tutti, formalmente riconosciuto in Costituzione e di cui regione Lombardia si fa carico attraverso questa attesa misura che offre un sostegno concreto alle famiglie, per permettere che lo sport crei occasioni di crescita, socializzazione e benessere”, conclude Mazzoleni.