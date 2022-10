Doppio inseguimento nel Cremasco, recuperate due auto rubate

Doppio inseguimento nella notte tra il 10 e l'11 ottobre lungo le strade del Cremasco. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema sono riusciti a recuperare due auto risultate poi rubate.

Doppio inseguimento su auto rubate

La prima auto, una Opel Corsa con targa straniera, è stata notata intorno alle 23.50 durante uno dei pattugliamenti dei carabinieri contro i furti. All'altezza di Campagnola Cremasca, i militari hanno intercettato l'auto, con a bordo quattro persone, proveniente da Crema e hanno subito intimato l'Alt. Per tutta risposta il conducente ha accelerato e si è diretto verso la zona industriale del paese.

La pattuglia dei carabinieri ha inseguito l’auto finché i fuggitivi hanno tirato il freno a mano per arrestare la propria marcia, hanno aperto le portiere e si sono lanciati dall’auto. Approfittando dell’oscurità e della campagna che si apriva lì a pochi passi sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce.

Il furto in provincia di Como

I controlli hanno permesso di accertare che l'auto, che originariamente montava una targa italiana, era stata rubata a fine settembre da una carrozzeria della provincia di Como e le erano state applicate delle targhe straniere risultate anche queste rubate da un furgone in sosta sempre in provincia di Como. L’auto, dopo gli accertamenti, è stata sequestrata in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

Fermati a Rivolta, ma sono fuggiti

Poco più tardi, intorno alle 2, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile Crema ha intercettato, lungo la SP 4 di Rivolta d’Adda, una Fiat 500 con quattro persone a bordo e hanno pensato potessero essere i quattro uomini scappati due ore prima a Campagnola Cremasca. L’auto si

muoveva in direzione di Milano e i militari hanno intimato l’Alt, ma anche in questa occasione il conducente ha accelerato per evitare il controllo. Giunti in una via periferica di Rivolta hanno fermato il mezzo e sono scappati a piedi per le campagne. I successivi controlli svolti sul veicolo hanno permesso, anche in questo caso, di accertare che l’auto era appena stata rubata dal garage di un’abitazione di un comune

limitrofo e il proprietario non si era accorto di nulla. Infatti, poco prima i quattro avevano forzato la serratura della porta basculante del box e avevano rubato l’auto, incontrando poco dopo la pattuglia dell’Arma che gli ha impedito di portare a termine il furto. Il veicolo, dopo gli

accertamenti, è stato restituito al proprietario.