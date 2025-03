Donna uccisa in casa, rintracciato a Pandino il compagno: ipotesi femminicidio

È stato rintracciato a Pandino il presunto responsabile del femminicidio avvenuto questa mattina, venerdì 14 marzo, a Chignolo Po in provincia di Pavia.

Trovata strangolata in casa

È successo a Lambrinia, frazione della piccola comunità pavese. La vittima è una donna di 56 anni, trovata priva di vita dalla figlia, preoccupata perché la madre non rispondeva al telefono. Sono in corso le indagini, ma il corpo della donna presentava segni di strangolamento. Non solo: sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Pavia, per un forte odore di gas proveniente dall'abitazione. L'omicidio sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, poiché l'ultima comunicazione con la figlia risale alla sera precedente.

Il compagno è rimasto irreperibile per molte ore, ma è stato rintracciato appunto nel pomeriggio di oggi, venerdì, attorno alle 15 a Pandino, che aveva raggiunto in auto. È stato portato in caserma per essere interrogato. Sul posto, come riporta PrimaPavia, è arrivato anche il magistrato di turno della Procura di Pavia, mentre i carabinieri del reparto scientifico hanno avviato i rilievi tecnici all'interno della villetta.