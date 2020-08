Donna morta da settimane rinvenuta in casa

Donna morta da settimane rinvenuta nel bagno della sua abitazione. È successo a Capralba.

Morta da settimane

Domenica 9 agosto una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione, dove era morta da settimane. Il corpo della donna era riverso nel bagno della sua casa in via Roggia Rino. A rinvenire il cadavere sono stati i Vigili del fuoco, sollecitati da una chiamata proveniente dal telefono di un residente. È stato il forte odore proveniente dall’appartamento a destare preoccupazione. Quando i Vigili del fuoco hanno sfondato la porta, la scoperta ha tristemente confermato le aspettative.

Cause sconosciute

L’odore ha guidato i pompieri nel bagno, dove la donna giaceva riversa sul pavimento senza vita. Il cadavere non presentava segni violenza, ma in terra sono state trovate tracce di sangue, forse riconducibili a una caduta. Pare che la donna sia morta da settimane. Al momento, non è possibile dire se all’origine vi sia un malore o altro. Il cadavere è stato trasportato all’obitorio di Cremona, dove con tutta probabilità verrà eseguita l’autopsia.

