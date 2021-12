E' morta la donna investita dal treno a Treviglio questa mattina

Treviglio

Allarme in via Don Minzoni, sul posto il 118, carabinieri e polizia ferroviaria. Ferma la linea ferroviaria.

Una donna è stata investita e uccisa nella mattinata di oggi, mercoledì 1 dicembre, da un treno merci sulla linea Milano-Venezia, a Treviglio, in aperta campagna. Si tratta, secondo le prime informazioni raccolte, di un suicidio. La linea è completamente ferma, sul posto i carabinieri della stazione di Treviglio.

Il luogo della tragedia

Investita dal treno a Treviglio

L'investimento è avvenuto attorno alle 11.30 nella zona tra via don Minzoni, a est della città, e Vidalengo. La vittima è una donna residente nella zona, di 67 anni. E' stata soccorsa in rosso dalla Croce rossa di Treviglio, ma per lei purtroppo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia cittadina e la polizia ferroviaria. Si tratterebbe di un estremo gesto.

Linea ferma, passeggeri da e per Milano dirottati a Bergamo

La linea è ferma, per consentire gli accertamenti. Trenord ha diramato un avviso di "grave criticità". I viaggiatori possono raggiugere Milano da est passando da Bergamo (con le linee Brescia Bergamo e poi Bergamo-Milano). Possono invece raggiungere Treviglio, da est, tramite la linea Bergamo-Treviglio. Si attende invece la risposta delle ditte convenzionate alla fornitura dei bus sostitutivi, per ripristinare il collegamento Treviglio-Romano su gomma.

Seguono aggiornamenti