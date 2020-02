“Dobbiamo farvi un tampone…” : ma sono truffatori sciacalli che si fingono addetti Ats

Si fingono addetti dell’Ats incaricati di eseguire tamponi per il coronavirus e poi, una volta entrati in casa, rubano denaro e oggetti di valore. I truffatori sciacalli sono già al lavoro, in piena emergenza coronavirus.

Coronavirus, occhio ai truffatori

Capita anche questo, purtroppo, in queste ore convulse. A mettere sull’attenti la popolazione, specialemente quella anziana, sono gli stessi carabinieri.

“In queste ultime ore, nelle regioni interessate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono registrati alcuni casi di truffa da parte del finto addetto dell’ATS. In pratica i truffatori, mostrando falsi tesserini di riconoscimento quale funzionario dell’Ats, fingono di essere stati mandati per prestare assistenza sanitaria a domicilio per effettuare il controllo del Coronavirus e, mostrando falsi tamponi da eseguire sui presenti, entrano in casa per poi impossessarsi di denaro o altri oggetti di valori.

“Sensibilizzate gli anziani”

L’invito è di sensibilizzare gli anziani sulle particolari modalità della truffa, segnalando alle Forze dell’ordine ogni circostanza sospetta mediante il numero 112.

