Disabile lasciata a terra da Ryanair a Orio: la denuncia arriva fino all'Europarlamento

Disabile lasciata a terra da Ryanair: la denuncia arriva fino all'Europarlamento. "Circostanze inaccettabili per le esigenze di una persona disabile": sono le parole di Marco Campomenosi, europarlamentare leghista membro della Commissione per i Trasporti e il turismo, in relazione alla vicenda raccontata sui social da Valeria Roberta Vetrano, che lunedì scorso, il 5 dicembre, all'aeroporto di Orio al Serio, è stata trattata in modo perlomeno surreale. La compagnia non aveva voluto procedere all'imbarco della carrozzina elettrica della signora.

Questa la vicenda raccontata nel post di Vetrano, lunedì.

"Siamo arrivati a questo: i disabili non possono volare! Mi presento al check-in per andare a Bordeaux e godermi il ponte in compagnia della mia cara amica e del suo micione... e dopo mille viaggi in giro per il mondo, di cui tanti con questa compagnia aerea inqualificabile (ora lo posso dire) mi viene detto che la batteria della mia "Ferrari", che ha il voltaggio ammesso, non può essere portata in volo, perché ha uno sticker con scritto e-bike... e sorpresa! Dopo tanti anni e tanti viaggi... non si vola! Volo perso, e ovviamente non posso prendere i prossimi. Il responsabile, (numero 230) non si palesa. Mi viene detto che la batteria non è originale… sostengono che avrei assemblato il mezzo (eh?!?). A questo punto presento la certificazione del costruttore. Niente da fare. Mi dicono di lasciare la parte motorizzata a terra (chiamata Stricker), se voglio partire (nota per il lettore: questi mezzi non funzionano come carrozzine manuali se si stacca la parte anteriore), insomma Ryanair ha la soluzione per tutto: lascia la carrozzina, vai a piedi! Che buona idea!!! Perché non ci ho pensato prima?!? In tutto ciò l’assistenza disabili sparisce dopo dieci minuti e mi lascia appesa. Che dire, quella che è sempre stata una bella routine, viaggiare, vedere i miei amici, è diventata un'impresa inaccessibile per me (grazie Ryanair). Quello che penso di Ryanair, e del responsabile che neanche ha voluto mostrare il suo volto, non lo posso scrivere qui. Voglio solo dire che non ha a che fare con qualità come umanità, decenza, civiltà".