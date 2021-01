Ubi, dieci filiali della Bassa passano a Bper: ecco cosa succede

Addio Ubi, arriva Intesa (ma prima, BPer): da fine febbraio il gruppo emiliano sarà presente in provincia di Bergamo con 86 sportelli, di cui dieci nella Bassa. Tra queste, anche la storica banca di viale Filagno a Treviglio.

Da Ubi a Bper: cosa succede il 20-21 febbraio

L’operazione in arrivo è in gergo chiamato “primo switch”: si tratta del primo passaggio di consegne vero e proprio, che darà concretezza alla mega operazione di acquisizione di Ubi banca da parte del Gruppo Intesa, acquisizione che vede coinvolto anche il gruppo emiliano Bper.

A seguito di una decisione dell’Antitrust – he ha di fatto impedito ad Intesa di acquisire, tutta da sola, l’enorme patrimonio di filiali e di sportelli della storica banca bergamasca – una parte degli sportelli Ubi sono stati rilevati dal gruppo di Modena. Che anzi, sarà l’attore protagonista della prima serie di trasformazioni.

Moltissimi correntisti Ubi bergamaschi e non, d’altra parte, stanno già ricevendo da settimane plichi e plichi di documenti che spiegano il passaggio, o verso Intesa o verso, appunto Bper. In linea generale, la trasformazione delle banche “ex Ubi” del territorio avverrà in due step: il primo, probabilmente a fine febbraio, vedrò il passaggio di una quota delle filiali Ubi al gruppo Bper (sono 77 in provincia di Bergamo). E il secondo, vedrà invece il passaggio delle rimanenti, direttamente sotto Intesa.

Dieci filiali nella Bassa passano a Bper

In provincia di Bergamo come detto sono 77 le filiali e gli sportelli “ex Ubi” che diventeranno Bper. Altre sette filiali già del gruppo Intesa diventeranno a loro volta Bper, e infine continueranno ad esistere le due filiali Bper che esistevano già, a Bergamo città. In totale, 86 uffici.

Di queste sono ben dieci quelle nella Bassa, compresa la storica filiale Ubi di viale Filagno a Treviglio. Ci sono poi le filiali di Arcene, Bariano, Brignano, Calcio (via Papa Giovanni), Caravaggio (piazza Garibaldi), Casirate, Comun Nuovo, Fontanella e Romano di Lombardia (via Roma 36).

Cosa cambia per i clienti Ubi

Cambieranno parecchie cose. Intanto, dal 22 febbraio cambieranno i codici Iban associati a ciascun conto corrente e quindi anche il numero di conto corrente.

I bonifici “ricorrenti” e l’accredito dello stipendio saranno trasferiti in automatico sul tuo nuovo conto Bper. Ma dal sito della banca si consiglia comunque di cominciare a comunicare il nuovo Iban – valido dal 22 febbraio 2021 – al datore di lavoro, oppure ad associazioni, enti, al commercialista, al CAAF o all’ Agenzia delle Entrate.

Il passaggio: nuove insegne

Negli stessi giorni del 20-21 febbraio cambieranno anche le insegne fisiche delle filiali. Che però, già il 22 febbraio, dovrebbero essere riaperte e operative con il loro nuovo “cappello”. Come spiega PrimaBergamo, lo switch del 20-21 febbraio porterà probabilmente a qualche locale disagio per i clienti di Ubi, che tuttavia dovrebbe risolversi nel giro di poche ore.

Gli sportelli Atm (i bancomat) delle filiali Ubi coinvolte, ad esempio, non saranno operativi da giovedì 18 febbraio alla mattina di lunedì 22 febbraio 2021. “I clienti potranno prelevare gratuitamente presso gli sportelli delle altre banche e da lunedì 22 febbraio sarà possibile visionare il saldo e i movimenti della carta di debito senza problemi”.

Home banking

Nei giorni 20 e 21 febbraio i canali digitali non saranno accessibili. Da 22 febbraio, e nelle giornate seguenti, sarà possibile attivare i servizi digitali di Bper attraverso il link di accesso che sarà in evidenza sul sito bper.it. Non dovrebbero esserci problemi invece per chi utilizza il POS per i pagamenti.

Le domande frequenti

Sullo stesso sito si trovano le domande e risposte utili con istruzioni e infografiche che mostrano i passaggi per completare la nuova attivazione, oltre alle FAQ sul passaggio.

