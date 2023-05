Deve scontare una condanna definitiva per spaccio: arrestato un 29enne

Deve scontare una condanna definitiva per spaccio di stupefacenti: arrestato un 29enne a Vailate.

Arrestato 29enne

Nel pomeriggio di ieri, martedì 16 maggio, i carabinieri della Stazione di Vailate hanno arrestato, in esecuzione di un decreto emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Monza, un cittadino straniero di 29 anni, pregiudicato.

Il 29enne destinatario del provvedimento era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Vailate e dovrà scontare in carcere una pena residua di quattro anni e 10 mesi di reclusione relativa alla condanna intervenuta nel 2022, diventata definitiva ed esecutiva, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Preso con più di dieci chili di droga

La condanna è conseguenza di un arresto in flagranza avvenuto nell’ottobre del 2021 per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e

alla conseguente custodia cautelare in carcere. Poi aveva ottenuto gli arresti domiciliari in provincia di Bergamo e, infine, aveva ottenuto gli

arresti domiciliari a Vailate. L’arresto in flagranza era avvenuto in un comune dell’hinterland milanese quando lui e un altro uomo erano stati bloccati e trovati in possesso di 5 chili di cocaina, 6 chili di hashish e molto denaro contante. Nel 2022 é intervenuta la condanna presso il Tribunale di Monza e nello stesso anno è divenuta definitiva.

Ora è in carcere

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha ora emesso l’ordine di carcerazione per la pesante pena da scontare e il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Vailate che hanno raggiunto a casa il 29enne e lo hanno

accompagnato al carcere di Cà del Ferro.