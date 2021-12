Deve scontare due anni per spaccio, arrestato a Pandino

Pandino

Un albanese di 55 anni, pluripregiudicato e residente nell'Alto Cremasco è stato arrestato e condotto in carcere a Lodi.

Deve scontare due anni per spaccio

L’uomo, destinatario del provvedimento detentivo, dovrà scontare una condanna definitiva a due anni, nove mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di spaccio di stupefacenti commessi tra il 2015 e il 2017. La condanna è conseguenza di un’indagine su un’attività di spaccio di

stupefacenti svolta in provincia di Rovigo da un gruppo criminale nel quale erano coinvolte numerose persone, compreso il 55enne. Le attività d’indagine condotte hanno permesso di accertare che l’uomo in più occasioni aveva fornito sostanze stupefacenti ad altre persone che erano dedite alla vendita al dettaglio.

Dopo diversi anni, a seguito di quella denuncia, è intervenuto nei suoi confronti il provvedimento definitivo del Tribunale di Rovigo e il conseguente ordine di immediata carcerazione. Quindi, la mattina dell’8 dicembre i carabinieri della Stazione di Pandino lo hanno rintracciato, arrestato e accompagnato in carcere a Lodi.