Dentro il nuovo Ospedale di Comunità di Treviglio: ecco come sarà

Venti nuovi posti letto ospedalieri in regime di bassa intensità, per alleggerire l'ospedale di Treviglio e Caravaggio dai ricoveri meno complessi dal punto di vista medico. Ecco il nuovo Ospedale di Comunità di Treviglio, in costruzione in un'area che finora, 51 anni dopo la costruzione dell'ospedale, era rimasta "al rustico" e completamente inutilizzata.

Il nuovo Ospedale di Comunità di Treviglio

È il nuovo Ospedale di Comunità dell'Asst Bergamo Ovest, in costruzione in questi mesi in un'area sinora non utilizzata dell'ospedale di Treviglio-Caravaggio. Questa mattina, venerdì, il cantiere è stato visitato dall'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, che insieme alla direzione dell'Asst ha fatto il punto sui lavori, costati circa 2,5 milioni di euro e finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La nuova struttura occuperà circa dieci infermieri, più due unità di supporto, sei operatori sociosanitari e un medico che sarà a disposizione per mezza giornata, ogni giorno.