Decine di migliaia di pastiglie per lavastoviglie bloccano da ore la Bergamina

Un Tir ribaltatosi questa notte sulla ex Statale Bergamina, tra Agnadello e Pandino, ha bloccato per ore il traffico su una delle arterie principali dell'Alto Cremasco. Trasportava tonnellate di pastiglie per lavastoviglie, molte delle quali sono finite sulla carreggiata e in un campo adiacente.

Rimorchio si ribalta per strada tra Agnadello e Pandino

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Il camionista ha sterzato per evitare un frontale

L'incidente è avvenuto attorno alle 3.30 di questa notte, martedì 25 ottobre 2022, sulla ex Sp472. Il conducente del Tir è un autotrasportatore romeno di 32 anni, che era diretto a sud, poco dopo essere uscito dalla logistica "Stock-house" di Agnadello. All'altezza dell'incrocio che conduce a Gradella, in territorio di Pandino, ha incrociato un'automobile che proveniva dal senso opposto di marcia, e che aveva invaso la sua corsia. Al volante c'era un giovane. Per evitare l'impatto frontale, l'autotrasportatore non ha potuto fare altro che frenare e poi sterzare sulla destra, buttandosi fuori strada. "Ho tenuto la motrice, ma il rimorchio si è sbilanciato e si è ribaltato" ha raccontato l'uomo.

Strada chiusa per molte ore

Non ci sono stati feriti, ma le conseguenze dell'incidente hanno bloccato la strada per ore. Sul posto si è precipitata la Polizia Stradale di Crema, quella di Pizzighettone, i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Crema che hanno lavorato a lungo per rimuovere il mezzo e il soccorso stradale Scaramuzza. È stato accertato che il conducente del Tir aveva dormito le ore necessarie, e che il trasporto era perfettamente regolare.

La strada stretta e l'autovelox che "miete" migliaia di vittime

Tra le concause dell'incidente, oltre probabilmente alla fatalità, c'è però probabilmente anche la condizione della strada stessa, che da un lato è costeggiata da una roggia e dall'altro da un campo. La carreggiata - battutissima - è estremamente stretta, se raffrontata ad altre di più recente realizzazione. Per rallentare il traffico, proprio in quel punto la provincia di Cremona ha installato recentemente anche un autovelox, che sta "mietendo" migliaia di vittime tra gli automobilisti, riducendo tuttavia soltanto in parte il problema della pericolosità della strada.

Strada ancora chiusa

Sono ancora in corso le operazioni per rimuovere il carico dalla strada, e poi rimetterla in sicurezza.

Seguono aggiornamenti