Dati Covid in Lombardia 210 nuovi positivi

Regione Lombardia ha comunicato i dati Covid di oggi, sabato 13 giugno. Ci sono in regione 210 nuovi casi positivi, a fronte di 9.474 tamponi processati, calano i ricoveri, 23 i decessi nelle ultime 24 ore.

I dati Covid in Lombardia oggi

Quasi 9.500 i tamponi processati nelle ultime ore in Regione Lombardia e il numero di casi positivi al Covid-19 crescono di 210 unità. Salgono anche i guariti, +426, mentre la situazione negli ospedale tende, lentamente, a migliorare: sono ancora 96 (-1) i ricoverati in terapia intensiva, 2.252 (-105) quelli ricoverati nei reparti dedicati. Il numero di deceduti in regione ha toccato quota 16.428 con un incremento giornaliero di 23 persone morte. La percentuale tra positivi e tamponi processati oggi sale al 2,2%.

I nuovi positivi per Province

Nuovi casi positivi al Covid-19 in tutte le Province lombarde. E’ quanto emerge dai dati ufficiali di oggi, sabato 13 giugno. Milano e hinterland crescono di 97 nuovi casi; 22 e 21 sono, rispettivamente, i nuovi casi delle province di Bergamo e Brescia, in doppia cifra ci sono anche Pavia (16), Cremona (15) e Monza e Brianza (13). Sotto i dieci casi, invece, Como (6), Varese (5), Lecco (4), Mantova (3), Lodi (1) e Sondrio (1).

