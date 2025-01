Dalla Basket School Offanengo una cascata di giocattoli per la pediatria in ricordo di Matteo

Una vera e propria cascata di giochi e peluches da donare ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Maggiore di Crema.

Giochi in dono alla Pediatria

E' questa l’iniziativa, nota con il nome di Teddy Bear Toss, promossa dalla basket school Offanengo Asd, nell’ambito di un torneo under 14 e under 15 organizzato dal 4 al 6 gennaio nella palestra Monteverdi di Offanengo. In campo le squadre Bso, Trenzano, Juvi Cremona, Cus Brescia e Paullo.

“E’ stato un momento emozionante - ha spiegato la presidente Lorella Arnetti - che ci ha consentito di ricordare il piccolo Matteo Mazza, figlio di una nostra collaboratrice, prematuramente scomparso. Ci è piaciuta l’idea di ricordarlo in questo modo, pensando che questi giocattoli donati ai piccoli in ospedale potessero strappare un sorriso. E’ stata la prima di iniziative di questo tenore, ma non sarà l’ultima”.

In ricordo di Matteo Mazza

Alla consegna dei giochi in reparto avvenuta nei giorni scorsi, era presente anche la mamma di Matteo, Elena Arpini.