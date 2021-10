Dai taser alle bodycam, da Regione Lombardia nuove strumentazioni per la Polizia locale

Dal Pirellone

Queste risorse potranno essere usate anche per l’incremento del parco veicoli.

Regione Lombardia mette 4,4 milioni a disposizione dei Comuni per l’acquisto di dotazioni destinate alla Polizia locale.

Nuovi strumenti per la Polizia locale

I 4,4 milioni stanziati da Regione Lombardia sono destinati ai Comuni, per l’acquisto di nuove dotazioni destinate alla Polizia locale, ma queste risorse potranno essere usate anche per l’incremento del parco veicoli. Con queste risorse per la Polizia locale sarà possibile acquistare

taser, importanti strumenti di difesa per gli agenti, oltre a biciclette elettriche, droni, radio portatili e veicolari, impianti di allarme per la sede dei Comandi, dash cam, bodycam, defibrillatori, fototrappole, sniffer portatili utili per il rilevamento di esplosivi e per il riconoscimento rapido di droghe, taser, autovetture, moto, scooter, e veicoli per unità cinofila di polizia locale.

Fondi per la sicurezza

“L’avviso pubblico sarà disponibile entro la fine di questo mese - ha spiegato l'assessore dalla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato - Si tratta di misure molto attese dagli enti. I bandi precedenti hanno avuto enorme successo. I fondi stanziati negli anni passati sono stati spesi interamente. Come Regione Lombardia riteniamo molto utile dotare le Polizie locali di nuovi e sempre più tecnologi strumenti a supporto dell’attività. La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso queste nuove dotazioni acquistate attraverso i bandi di Regione Lombardia".

Secondo i criteri previsti dal bando i fondi sono destinati ai Comuni, Comunità montane e Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano. Il finanziamento arriva fino al 90% dei costi del progetto validato, si parte da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 50.000.