Dai pannolini ai Dpi, arrivano da Rho le mascherine made in Lombardia

Via alla produzione delle mascherine made in Lombardia. La bella notizia arrivata nella tarda serata di ieri: l’Istituto Superiore della Sanità ha dato il suo ok e finalmente la Fippi di via San Martino a Rho inizierà la produzione di 900mila mascherine al giorno. La Fippi, storica azienda del territorio che produce pannolini per bambini è la prima azienda autorizzata italiana a essere stata autorizzata dall’Istituto superiore di sanità a produrre le mascherine.

Mascherine made in Lombardia

La Fippi, dopo aver riconvertito un impianto che produceva pannolini per bambini, organizzato la produzione, la «pallettizzazione» e il confezionamento, riuscirà come detto a produrre fino a 900mila mascherine in 24 ore fino al prossimo 31 dicembre.

“Davvero una bella notizia. Un responso che attendevamo da giorni – Ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – Siamo molto contenti dell’approvazione da parte di ISS alle mascherine prodotte da Fippi. Il lavoro svolto da Regione Lombardia, Politecnico di Milano e dall’azienda è stato finalmente riconosciuto e le mascherine potranno essere utilizzate dai nostri sanitari all’interno degli ospedali e delle Rsa, categorie che più ne hanno bisogno”.

Leggi di più su Primamilanoovest.it

TORNA ALLA HOME