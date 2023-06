Dai finti tecnici ai falsi vigili: occhio ai furti tra Vailate e Misano

Si presentano alla porta presentandosi, molto spesso, come tecnici del gas, della luce o dell'acqua e con una scusa chiedono di entrare in casa con il solo obiettivo di uscirne con un bel bottino. Nei giorni scorsi le segnalazioni tra Vailate e Misano sono aumentate e parlano anche di falsi agenti della Polizia locale.

Falsi vigili a Vailate

L'allarme, dalla pagina social "Sei di Vailate se" lo ha lanciato l'ex assessore Roberto Sessini mettendo in guardia i residenti e chiedendo un "passaparola" in paese per tutelare soprattutto le persone più anziane.

"Attenzione finti agenti della Polizia Locale, con delle scuse, cercano di entrare nelle case per rubare - scrive nel post - I nostri due vigili li conosciamo tutti. Altri non c'è ne sono".

Allarme anche a Misano

Un appello a cui ha fatto seguito la richiesta di massima attenzione divulgata dal sindaco di Misano Daisy Pirovano che ha già allertato anche le Forze dell'ordine per aumentare i controlli sul territorio.

"Misanesi, purtroppo nell’ultimo periodo si susseguono i furti in abitazione anche nel nostro territorio - scrive anche lei su Facebook - I Carabinieri hanno già intensificato i controlli e raccomandano di non esitare a segnalare auto, personaggi o comportamenti sospetti".

E poi, prosegue, chiedendo l'aiuto di tutti: "È importante segnalare direttamente ai Carabinieri, prima ancora che su Facebook, affinché possano intervenire con tempestività".

Pirovano: "Ripresi i pattugliamenti congiunti"