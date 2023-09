Da Rivolta in bicicletta, anziano finisce sulla tangenziale Est

Una brutta avventura, fortunatamente con lieto fine, quella vissuta nel tardo pomeriggio di domenica 3 settembre da un 84enne di Rivolta d'Adda. Come riporta Primalamartesana.it, l'uomo è finito in bicicletta sulla tangenziale Est di Milano, una delle strade più trafficate della Lombardia. Qui ha accusato un malore ed è stato soccorso dal 118 e dalla Polizia Stradale di Arcore, intervenuti in A51 a seguito della chiamata d'emergenza.

In tangenziale con la bicicletta

L'allarme è scatta in territorio di Cologno Monzese, sulle corsie della A51 in direzione Milano. Resta da capire in che punto abbia imboccato la Est, partendo dal presupposto che di certo non avrebbe potuto farlo con una bicicletta. Di sicuro di strada ne ha fatta, in sella, visto che l'anziano risiede a Rivolta d'Adda ed è da qui che era partito.

Erano circa le 14.30 quando è scattata la chiamata al 112. La presenza dell'uomo in bici era stata segnalata anche dal sistema di videosorveglianza della Tangenziale, con le telecamere che lo avevano ripreso mentre pedalava, con le macchine che viaggiavano a una velocità ben superiore alla sua. La Polstrada si era già messa sulle sue tracce. Arrivato poco dopo lo svincolo con la Nord, ha accusato un malore, finendo a terra. Ed è qui che i soccorritori (allertati in codice giallo) e gli agenti lo hanno raggiunto. Alla fine è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Melegnano. Dopo la dimissione dall'ospedale, allertati anche i carabinieri di Rivolta d'Adda, è stato riaffidato ai familiari.