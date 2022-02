Da lunedì nuovi orari per il punto tamponi di Rivolta

Cremasco

Sempre meno richieste e anche l'Asst Crema rimodula gli orari di accesso.

Da lunedì 14 febbraio saranno in vigore i nuovi orari per l'accesso libero al punto tamponi di Rivolta. Come già accaduto a Dalmine e come accadrà sempre da lunedì a Caravaggio e Antegnate, si riduce la fascia oraria per i tamponi anche per l'Asst Crema.

Nuovi orari al punto tamponi di Rivolta

A partire da lunedì, quindi, l'accesso per gli autopresentati con impegnativa del Medico di Medicina Generale/Pediatra (percorso in alternativa alla non prenotabilità del tampone per slot esauriti) sarà possibile dalle 8.30 alle 11 (sempre da lunedì a venerdì).

Ai punti tampone inoltre sono disponibili i tamponi salivari destinati alle persone con fragilità (sintomatici o asintomatici) con scarsa capacità di collaborazione per il prelievo naso-faringeo. L’utilizzo verrà valutato al momento dagli operatori sanitari che eseguono il test, non è pertanto necessaria alcuna specifica prenotazione.

Dove e quando eseguire i tamponi

Il tampone molecolare viene richiesto solo per i cittadini residenti in Regione Lombardia da parte di ATS (su appuntamento), dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta solo su casi sintomatici attraverso slot dedicati (appuntamento) o tramite accesso libero con impegnativa.

E' possibile recarsi:

Sede Presidio Ospedale Maggiore di Crema : da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30

: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 Sede Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11 (nuovo orario a partire dal 14 febbraio) chiuso invece il sabato

Per accedere sarà necessario presentare la tessera sanitaria, un documento di riconoscimento in corso di validità e l'impegnativa del medico di medicina generale se si accede senza appuntamento.