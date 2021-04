Da lunedì 26 aprile la Lombardia sarà zona gialla

È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in zona gialla.

Lombardia in zona gialla

“Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Speranza. Conferma che aspettavamo visto che i dati, grazie all’impegno di tutti, sono in miglioramento da giorni. Sono convinto che sapremo non disperdere questa opportunità”.

Così pochi minuti fa il Governatore Attilio Fontana dal suo profilo Facebook. Restano attive diverse limitazioni, ma una prima apertura tanto attesa dai lombardi.

Il nuovo decreto

Il nuovo decreto del premier Draghi resterà in vigore fino al 31 luglio (anche se potrà essere soggetto a revisione). Saranno permessi gli spostamenti tra regioni (in zona gialla senza limitazioni mentre in zona rossa e arancione solo con tampone negativo, vaccino o guarigione dal Covid) così come all’interno dei Comuni.

Riapriranno bar e ristoranti ma con la possibilità di pranzare e cenare solo all’aperto e resta in vigore il coprifuoco alle 22. Qui un elenco dettagliato di cosa si potrà fare e cosa no nei prossimi mesi sperando che un nuovo calo dei contagi porti a un allentamento maggiore delle restrizioni.