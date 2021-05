Cucina abbandonata per strada, la Polizia locale indaga

Tornano gli scarichi abusivi a Spino d’Adda: questa volta è toccato a una cucina abbandonata per strada.

Piano cotture, armadietti, antine. C’era proprio tutto ciò che serve per mettere su una cucina fra i mobili abbandonati in un campo a ridosso della Paullese. Lo scarico abusivo, probabilmente effettuato nella notte, è stato scoperto venerdì da un addetto del cimitero, e la Polizia locale si è già messa sulle tracce dei responsabili, che si pensa abbiano le ore contate.

Più che fondata l’ipotesi che le telecamere delle immediate vicinanze possano avere ripreso tutto.

“Abbiamo individuato l’ennesimo scarico sulla strada a fondo chiuso del cimitero: un’intera cucina è stata abbandonata a cielo aperto – ha commentato il vicesindaco Enzo Galbiati – Personalmente, insieme alla Polizia locale, già questa mattina mi sono recato a svolgere il sopralluogo. Le indagini sono in corso, ma mi permetto di segnalare che lungo la strada sono presenti telecamere. E, come sempre, faremo di tutto per individuare e punire i responsabili di questo gesto di inciviltà”.