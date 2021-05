Crolla un cornicione, arrivano i Vigili del fuoco: le foto

Allarme nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 maggio, a Pandino. In via Umberto I, in pieno centro, si è verificato un distacco di calcinacci e di travi di legno, dalla facciata e dal tetto di un’abitazione disabitata che dà sulla strada. Non ci sono feriti.

Crollo a Pandino, Vigili del fuoco sul posto

Nessuno, fortunatamente, si trovava nei dintorni e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Crema, che hanno messo in sicurezza l’immobile. La casa dalla quale si è verificato il distacco risulta disabitata. A dare l’allarme è stato un passante, notando il polverone causato dal crollo.