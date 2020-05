Cremona: i Carabinieri Forestali di Crema salvano una tartaruga

La tartaruga, successivamente ribattezzata “Tetris”, era probabilmente stata investita da un’auto.

L’intervento

Sono intervenuti giovedì, su segnalazione di un cittadino del capoluogo provinciale di Cremona, i Carabinieri Forestali della Stazione di Crema, che hanno tratto in salvo un esemplare di Testudo Hermanni. L’animale era stato avvistato sul ciglio della strada in via Giuseppina, ferito ma ancora vivo, probabilmente a seguito di un investimento da veicolo.

Le cure

Prontamente intervenuti sul posto, i Carabinieri Forestali hanno preso atto della criticità della situazione, affidando la tartaruga alle cure della Clinica Veterinaria di Cremona, specializzata per rettili e animali esotici. L’animale, fortunatamente, ha iniziato a manifestare segni di miglioramento, anche se non è ancora del tutto fuori pericolo. Dagli esami degli esperti dovrebbe avere circa 10 anni, e i suoi soccorritori l’hanno voluto chiamare “Tetris” vista la difficoltà nel ricomporne il carapace. Sprovvisto di microchip, l’animale è probabilmente sfuggito al proprio padrone conseguentemente al risveglio primaverile.

Testudo Hermanni

La Testudo Hermanni è una famiglia di tartarughe terrestri protette dalla Convenzione di Washington del 1973, che prevede divieti, limitazioni e controlli sul commercio degli esemplari – hanno spiegato i militari forestali – Anche la sola detenzione di uno di questi esemplari necessita di regolare certificazione. Per questo su tutto il territorio nazionale sono presenti oltre 50 uffici che rilasciano circa 80mila certificati l’anno.

TORNA ALLA HOME.