Crema, ecco come saranno la nuova stazione e il sottopasso VIDEO

Un’opera attesa da anni che potrebbe finalmente mettere fine a molti dei problemi di viabilità della città di Crema. E’ il progetto della nuova stazione e ancor di più del sottopasso lungo viale Santa Maria della Croce ostaggio da sempre dell’ormai odiato passaggio a livello. I lavori stanno per partire, da Regione un contributo di 1,7 milioni di euro.

Crema: al via i lavori per il sottopasso della Stazione Ferroviaria

Si è svolta oggi, in via telematica, la conferenza stampa di presentazione dei lavori per la realizzazione del sottopasso veicolare di Viale Santa Maria della Croce a Crema, che consentirà l’attraversamento della ferrovia nella zona della stazione di Crema eliminando il passaggio a livello. L’opera è cofinanziata da Regione Lombardia che ha stanziato 1.767.000.

Opera attesa da decenni

“La consegna dell’area di cantiere – commenta l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi – sancisce l’avvio delle operazioni che porteranno alla realizzazione di un sottopasso che Crema attende da qualcosa come 50 anni. Il sottopasso consentirà di porre fine a una cesura molto penalizzante per la città. Gli effetti sulla qualità della vita dei cremaschi saranno concreti: niente più code al passaggio a livello, viabilità più funzionale, maggiore sicurezza stradale e benefici anche per la regolarità del servizio ferroviario”. “Il nuovo sottopasso si inserisce in un contesto più generale di riqualificazione della zona della stazione – prosegue Terzi -. Mi preme sottolineare l’ottima sinergia istituzionale che ha determinato questo risultato. Comune di Crema, Rfi, Regione Lombardia e rappresentanti politici cremaschi: ognuno ha fatto fino in fondo la propria parte per arrivare a un obiettivo condiviso”.

Sindaco Bonaldi: “Emozione, soddisfazione e riconoscenza”

“Esprimo emozione, soddisfazione e riconoscenza – dichiara il sindaco Stefania Bonaldi – Siamo nella fase di consegna del cantiere, per un’opera attesa da cinquant’anni. Ci arriviamo, grazie a questo accordo con Regione e RFI, con puntualità e guardando a questa opera apprezzandone la visione strategica: si tratta di superare la barriera ferroviaria, ma anche di riqualificare la stazione e riconnettersi con l’area industriale e i collegamenti di questa parte della città. Riconoscenza per il gioco di squadra: è ciò che la politica deve fare, ma siccome non sempre accade, è giusto evidenziarlo”.

