Crema: addio al comandante Giuliano Semeraro, domani i funerali a Mulazzano

Colpito da tempo da una grave malattia, il comandante della Polizia locale di Crema Giuliano Semeraro è venuto a mancare nella giornata di ieri. Domani si celebreranno i funerali a Mulazzano, in provincia di Lodi.

Addio al comandante

Il lutto ha scosso tutta la città, perché Semeraro, a capo del servizio di Polizia locale dal 2014, lascia un ottimo ricordo in tutti coloro che l’hanno conosciuto, a partire dall’Amministrazione comunale, che ha subito espresso il proprio dispiacere. “Negli ultimi mesi il male contro cui stava combattendo lo aveva prostrato, eppure in piano lockdown, nonostante avessimo tentato di dissuaderlo, aveva voluto tornare al suo posto per servire la nostra comunità – l’ha ricordato la sindaca Stefania Bonaldi sui propri social – Poi, da giugno, è stato costretto ad assentarsi. Piangiamo oggi un servitore dello Stato esemplare, di grandissima umiltà e modestia. Un uomo onesto, pacato, leale; doti umane che, prima ancora di quelle professionali, ne hanno fatto un punto di riferimento serio, affidabile e qualificato per la nostra comunità” ha concluso la prima cittadina, che ha poi rivolto un pensiero alla moglie Silvia e alla figlia del comandante.

I funerali di Giuliano Semeraro si terranno domani pomeriggio, lunedì, alle 15 a Mulazzano.

