CovidBot: da Rivolta l’idea per restare aggiornati su virus e decreti

CovidBot è stato creato su idea del rivoltano Mario Moroni, che ha ideato un sistema per restare aggiornati sul tema direttamente da Telegram.

CovidBot

Si chiama CovidBot, e non è altro che un bot capace di trasmettere tutte le informazioni utili sulla diffusione del Covid-19 e su decreti e ordinanze ministeriali e regionali attraverso un canale Telegram. Lo strumento, attivo da pochi giorni ma che ha già riscosso grande successo, è stato ideato dal rivoltano Mario Moroni, che l’ha realizzato con un semplice computer raspberry.

Le informazioni

Come spiegato dall’ideatore, il bot serve agli utenti per poter iniziare a ricevere tutte le informazioni relative al contagio e alle normative in vigore direttamente su Telegram. Le informazioni riportate dal bot sono prese dai sistemi della Protezione civile per tutta Italia e per le sue provincie, e dal sito di Regione Lombardia per quanto riguarda i dati regionali.

