Covid, da stasera si può spostare la data del vaccino: via alla ricerca dei centri per data

Covid, prorogata la validità delle autocertificazioni di esenzione per reddito e patologia. E da stasera, 18 gennaio 2022, sarà possibile modificare la data di somministrazione della dose booster senza annullare il precedente appuntamento. Due decisioni volte ad evitare disagi ai cittadini, ridurre l’affluenza negli ambulatori e quindi il rischio di contagio.

Le autocertificazioni per esenzioni dal Ticket

La prima novità riguarda la proroga della validità delle autocertificazioni presentate per avere l'esenzione dal ticket. Saranno valide fino al 31 marzo anche quelle scadute o quelle in via di scadenza tra il primo gennaio ed il 30 marzo 2022. Una decisione presa da Regione Lombardia, e veicolata dall’ATS di Bergamo, al fine di evitare disagi ai cittadini, di ridurre i contagi da Covid e limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche. Resta comunque responsabilità del cittadino, sottolinea la Regione, comunicare tempestivamente all’ASST di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la revoca dell’attestato di esenzione. Al termine del periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni avverrà secondo le solite modalità".

Modifica della data di somministrazione della terza dose

Regione Lombardia comunica inoltre anche che a partire da domani, mercoledì 19 gennaio, sarà possibile modificare la data di somministrazione della terza dose senza annullare il precedente appuntamento, ma direttamente sul sito della piattaforma di prenotazione. Una decisione che vuole accelerare la campagna di vaccinazione lombarda.

Non solo: c'è anche una nuova modalità di ricerca per prenotazione

Da mercoledì 12 gennaio, i cittadini possono effettuare una prenotazione (prima o terza dose della vaccinazione anti Covid) scegliendo tra due differenti modalità di ricerca.

– Disponibilità dei centri per data: in base alla data desiderata di prenotazione, la piattaforma propone al cittadino gli slot disponibili. La scelta sarà per ciascuna delle fasce orarie e per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma.

– Disponibilità dei centri nell’area selezionata: secondo il Cap indicato dal cittadino, la piattaforma propone gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie. Anche in questo caso la scelta è per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma.

Accesso diretto senza prenotazione per 12-19 anni

Considerato l’aumento dei contagi da Covid-19 tra la popolazione giovanile, i ragazzi fra i 12 e i 19 anni possono accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione. Questa possibilità è valida in tutti i centri vaccinali della Regione Lombardia. Per rafforzare la protezione immunologica è importante procedere celermente con la prenotazione della terza dose attraverso i consueti canali.

Intanto, si allontana la zona arancione

Buone notizie intanto sul fronte dei contagi da Covid: la curva dei contagi sembra rallentare, e con lei si allontana (per ora) anche lo spettro della zona arancione nella nostra Regione. Cominciano infatti a delinearsi dati più chiari, potendo ormai confrontare gli ultimi 7 giorni rispetto ai precedenti senza avere il dato "troppo sporco" di giornate festive dove il numero dei test (e dei conseguenti casi positivi) si riduce notevolmente. E i numeri confortano: calano i casi, anche se gli ospedali non si stanno svuotando molto velocemente.