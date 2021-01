Covid-19, ripartono i test rapidi nella Bassa. Treviglio e Romano, ecco quando

Si sta organizzando in queste ore la rete per l’esecuzione dei test rapidi anti-Covid in provincia di Bergamo. L’Ats e i medici di base del territorio stanno continuando gli incontri per “completare la ricognizione dello stato di avanzamento del progetto” che vedrà coinvolti proprio i medici, in spazi appositamente messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali.

Come funziona: su indicazione del medico di base

L’Ats di Bergamo, che ha già avviato la sanificazione delle sedi che ospiteranno i punti tampone, fornirà i tamponi rapidi e garantirà su molte sedi la fornitura dei dispositivi di protezione ai medici e al personale di supporto.

Il test rapido viene effettuato solo su indicazione del proprio Medico di Base. Potranno accedervi, ad esempio, casi sospetti segnalati dal medico di base o contatti stretti asintomatici di persone positive allo scadere del decimo giorno di isolamento.

Dove e quando

A Treviglio i test rapidi cominceranno ad essere effettuati da lunedì 18 gennaio. A Romano, invece, da lunedì 11 gennaio. Di seguito le date di inizio del servizio nei vari centri-tampone.

Bergamo

11.01.2021 Seriate

13.01.2021 Borgo di Terzo

12.01.2021 Villa di Serio

11.01.2021 Treviglio

18.01.2021 Ponte San Pietro

18.01.2021 Dalmine

18.01.2021 Lovere

18.01.2021 Credaro

12.01.2021 Chiuduno

11.01.2021 Clusone

08.01.2021 Zogno

12.01.2021 Almenno S. Bartolomeo

14.01.2021 Romano di Lombardia

11.01.2021

Prosegue il monitoraggio dei casi sospetti a scuola

“L’esecuzione dei test rapidi in provincia di Bergamo, già iniziata a novembre scorso, prosegue anche per i casi sospetti a scuola, nel monitoraggio dei ospiti e personale nelle Rsa e Udo socio sanitarie, a disposizione personale medico delle USCA, dei medici sentinella, e da parte dei medici di base a favore degli assistiti negli studi privati” spiega Ats in una nota.

Grazie ai sindaci

“Naturalmente, non poteva mancare rispetto a questa importante iniziativa il contributo dei Sindaci dei Comuni bergamaschi a cui è stata chiesta la disponibilità degli spazi e la collaborazione logistico-organizzativa in modo anche da rendere il più possibile omogeneo ed uniforme l’accesso a questo servizio che, per la sua natura diagnostica e preventiva assume una valenza strategica, per i cittadini, nel contrasto al Covid 19, contemporaneamente all’ estensione della campagna vaccinale. Un ringraziamento particolare quindi alle Amministrazioni comunali ed a chi ha collaborato per raggiungere questo risultato” ha dichiarato Marcella Messina, presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci

Test antigenici arma in più per la medicia territoriale

“La possibilità di poter utilizzare test antigienici nasofaringei , nella quotidiana pratica clinica , rappresenta un’arma in più in capo alla medicina territoriale al fine di poter contrastare la pandemia da COVID 19. Oggi abbiamo la possibilità di poter usufruire di questo importante strumento sia nei nostri ambulatori che in sedi esterne ad essi. Con l’aiuto e la supervisione di ATS infatti abbiamo individuato luoghi diversi dall’ambulatorio ove poter offrire questo servizio ai cittadini , al fine di garantire una continuità dell’attività , anche per quei colleghi che per fragilità , malattia o assenza imprevista è impedita la somministrazione del test antigienico al paziente. Non nascondiamo la nostra soddisfazione nel veder attuarsi ciò che è frutto di un lungo e costante lavoro organizzativo che ha visto coinvolti medici di medicina generale , ATS, sindaci , infermieri , cooperative” ha detto invece Roberto Longaretti, medico del Distretto Val Cavallina

Collaborano al progetto anche la cooperativa IML di Bergamo, la Fondazione Piccinelli di Scanzorosciate, la Cooperativa sociale Sebino e gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi.

TORNA ALLA HOME