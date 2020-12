Covid-19, questa settimana 130 nuovi casi nella Bassa: i dati Comune per Comune FOTO

Sono 130 i nuovi casi di Covid-19 nella Bassa, nella settimana tra il 23 e il 29 dicembre. Dimezzati, fortunatamente, rispetto alla settimana precedente.

Lo rivela l’analisi settimanale di Ats Bergamo, che ha diffuso ieri i numeri dei nuovi contagi nella nostra provincia, Comune per Comune. In generale i dati migliorano, anche nella Bassa che nelle scorse settimane aveva visto diversi, preoccupanti focolai attivi. La situazione resta invece più complessa nella zona del Sebino.

Il commento dei tecnici

“La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 23 dicembre al 29 dicembre, come territorio maggiormente critico, l’area aggettante sul Lago di Iseo (Monte Bronzone/Basso Sebino e Alto Sebino). I tassi di incidenza maggiormente elevati per comune sono infatti rappresentati dai Comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago e Tavernola Bergamasca, sia pur su una quantità numerica assoluta di casi decisamente bassa (max 4 nuovi casi a Tavernola)” spiegano in una nota Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini-Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo.

Fara d’Adda ancora impattato

I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio, come variazione, sono quelli di Mapello (6 nuovi casi, +12 rispetto ai valori della settimana precedente) e Treviolo (11 nuovi casi, +5 dalla settimana precedente). Il comune di Fara Gera d’Adda purtroppa continua ad avere valori assoluti importanti (+11 casi).

Romano, secondo Comune per contagi

In numeri assoluti, Romano è questa settimana il secondo Comune bergamasco per numero di nuovi contagi, subito dopo Bergamo ma prima di Treviglio.

Treviglio, il miglioramento continua

Prosegue l’importante decremento dei nuovi casi del comune di Treviglio (diminuzione di ben 18 nuovi casi/settimana, passando dal +32 al +14 di questa settimana).

L’Rt provinciale è a 0,5

“Anche questa settimana, l’insieme degli indicatori continua ad esprimere complessivamente, a livello provinciale, una situazione di riduzione della curva epidemica, che ha ripreso una velocità di decremento importante (diminuzione complessiva di -370 casi rispetto all’ultima settimana). Il valore di Rdt provinciale infatti scende complessivamente a 0,5 (intervallo di confidenza 0,42-0,55). Deve tuttavia permanere elevata l’attenzione sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai o la prosecuzione di focolai già esistenti (aree del Lago di Iseo, in particolare).

Non abbassare la guardia

“Ricordiamo nuovamente e rinforziamo, a fronte di questo rallentamento del ‘raffreddamento’ della curva epidemica, il messaggio relativo alla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina, lavaggio delle mani, etc)” concludono i sanitari dell’Ats.

TORNA ALLA HOME